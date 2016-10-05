Радио REGNUM: второй выпуск за 5 октября
Москва, 5 октября, 2016, 23:14 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Учитель года рассказал Владимиру Путину, какова реальная зарплата учителей;
- Председателем Государственной думы избран Вячеслав Володин;
- Развитие российского туризма: Китай и Кавказ свяжет воздушный «Великий шелковый путь», а для туристов на Кавказских Минеральных Водах появится курортный сбор;
- Россия приостановила сотрудничество с США в области ядерных разработок;
- Новейшая радиолокационная станция в Сибири впервые засекла цель со стороны США;
- Эксперты назвали инсценировкой атаку на гуманитарный конвой ООН в Сирии.