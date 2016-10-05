Москва, 5 октября, 2016, 22:40 — ИА Регнум. Заместитель государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд встретилась в Москве с помощниками президента Российской Федерации Владиславом Сурковым и Юрием Ушаковым. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба посольства США в Москве.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

Сообщается, что сегодня состоялась встреча заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд, а также старших директоров Совета национальной безопасности США Селесты Уолландер и Чарльза Купчана с российскими официальными лицами, в числе которых были помощники президента России Владислав Сурков и Юрий Ушаков.

Темой встречи была ситуация в Донбассе и дальнейшие шаги по выполнению Минских соглашений.

Участники встречи признали, что разведение вооруженных сил противоборствующих сторон является важным начальным шагом на пути улучшения ситуации с безопасностью. Кроме того, были рассмотрены вопросы безопасности, политические и гуманитарные аспекты выполнения давно сорванных Минских соглашений.

Кроме того, американская делегация встретилась с представителями «российского гражданского общества и религиозных организаций».

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает от этих переговоров какого-то существенного прорыва в урегулировании ситуации в Донбассе.

Стоит отметить, что на подобные встречи американская сторона обычно ездит, чтобы прощупать российскую позицию на предмет возможных уступок.