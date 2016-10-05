Грозный, 5 октября, 2016, 22:40 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения «Новой газеты» о самом масштабном покушении на его жизнь, которое якобы было предотвращено летом 2016 года, сообщает РБК.

glavlist.ru Рамзан Кадыров

По словам Кадырова, за минувшие годы на него не раз покушались. Глава Чечни уверен в том, что будут еще покушения на его жизнь и здоровье, потому что врагам не нравится его позиция гаранта Конституции Чеченской Республики и патриота России.

Публикацию «Новой газеты» о предотвращенной попытке покушения на его жизнь летом 2016 года Рамзан Кадыров назвал чушью и ерундой, а авторов подобных сочинений охарактеризовал как недругов, либералов и собирателей сплетен.

Напомним, пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов ранее опроверг сообщения «Новой газеты» о предотвращении крупномасштабного покушения на главу Чечни в некой резиденции в селе Беной.