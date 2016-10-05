Кадыров опроверг сообщение «Новой газеты» о летнем покушении на его жизнь
Грозный, 5 октября, 2016, 22:40 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения «Новой газеты» о самом масштабном покушении на его жизнь, которое якобы было предотвращено летом 2016 года, сообщает РБК.
По словам Кадырова, за минувшие годы на него не раз покушались. Глава Чечни уверен в том, что будут еще покушения на его жизнь и здоровье, потому что врагам не нравится его позиция гаранта Конституции Чеченской Республики и патриота России.
Публикацию «Новой газеты» о предотвращенной попытке покушения на его жизнь летом 2016 года Рамзан Кадыров назвал чушью и ерундой, а авторов подобных сочинений охарактеризовал как недругов, либералов и собирателей сплетен.
Напомним, пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов ранее опроверг сообщения «Новой газеты» о предотвращении крупномасштабного покушения на главу Чечни в некой резиденции в селе Беной.