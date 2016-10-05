Нью-Йорк, США, 5 октября, 2016, 22:14 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин считает, что главным фаворитом на пост генерального секретаря Всемирной организации является бывший премьер-министр Португалии Антониу Гуттерриш. Об этом сегодня, 5 октября, пишет «Российская газета».

United States Mission Geneva Антониу Гуттерриш

Чуркин рассказал, что после шестого раунда голосования появился явный фаворит, и это — Антониу Гуттерриш, бывший премьер-министр Португалии. «Мы решили провести формальное голосование завтра утром в 10:00 (17:00 мск) и надеемся, это будет утверждено», — добавил постпред.

Отмечается, что ни одна из пяти стран, имеющих право вето в Совете Безопасности ООН, не проголосовала против кандидатуры Гуттериша в шестом туре предварительного голосования.