Грозный, 5 октября, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Министерство спорта России проведёт проверку сообщений о боях детей по правилам смешанных единоборств на турнире в Грозном, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление заместителя министра Павла Колобкова.

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По его словам, подобные прецеденты случались раньше, и министерство на них сразу реагировало. Колобков указал, что дети в возрасте до 12 лет не имеют права выходить на ринг, поэтому министерство спорта затребует информацию обо всех участниках турнира.

Павел Колобков напомнил, что без участия официально аккредитованной федерации «Союз смешанных боевых единоборств» под руководством Фёдора Емельяненко никто не имеет права проводить какие-либо мероприятия по этому виду спорта, а тем более с нарушением правил.

Напомним, 5 октября в СМИ появились сообщения об участии в турнире по смешанным единоборствам в Грозном детей, в том числе сыновей Рамзана Кадырова в возрасте восьми, девяти и десяти лет.