Минск, 5 октября, 2016, 21:53 — ИА Регнум.



spring96.org Эдуард Пальчис

Редактор русофобского сайта и автор публикаций на этом сайте гражданин Белоруссии Эдуард Пальчис является «политическим заключённым» и должен быть освобождён от уголовного преследования и суда. Об этом говорится в опубликованном 5 октября совместном заявлении пяти белорусских организаций.

Обслуживающий прозападную оппозицию в Белоруссии «Правозащитный центр «Весна» опубликовал на своём сайте «Совместное заявление правозащитных организаций относительно уголовного преследования блогера Эдуарда Пальчиса», под которым подписались: «Правозащитный центр «Весна», ОО «Белорусская ассоциация журналистов», «Центр правовой трансформации», «Белорусский Дом прав человека имени Бориса Звозскова», «Белорусский документационный центр» и «Комитет защиты репрессированных «Солидарность».

Пальчис является фигурантом уголовного дела и обвиняется в совершении преступлений по части 1 статьи 130 «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и части 2 статьи 343 «Распространение порнографических материалов» Уголовного кодекса Белоруссии. История Пальчиса, которого «правозащитники» считают «блогером», длится не первый год.

Проходя по уголовному делу, в ноябре 2015 года Пальчис был задержан сотрудниками КГБ и освобождён под подписку о невыезде, которую нарушил и сбежал на Украину. Оттуда он прибыл в Россию и в январе 2016 года был задержан, в конце мая экстрадирован в Белоруссию и помещён под стражу. Суд Центрального района Минска 25 августа рассмотрел дело о признании экстремистской информационной продукции, размещенной на сайте, который редактировал Пальчис, признав экстремистскими девять опубликованных статей.

Согласно опубликованному заявлению, «правозащитники», а конкретно — представитель ПЦ «Весна» Валентин Стефанович, «настаивали на необходимости проведения независимого анализа текстов Пальчиса и не исключали политического мотива его уголовного преследования» и такой анализ с привлечением неназванных «специалистов в различных областях науки» (вероятно, речь идёт об «экспертах» из БАЖ) был проведён. Сенсации не случилось: в текстах не было обнаружено того, что обнаружили квалифицированные специалисты из Следственного комитета и других госструктур.

«Материалы представляют собой ничто иное, как мнения автора относительно тех или иных исторических событий, фактов, содержат критические замечания относительно геополитических концепций и внешней политики некоторых государств. Автор не имел целью унижение представителей каких-то конкретных национальностей, этнических или расовых групп», — уверены анонимные «эксперты» и опирающиеся на их выводы самозваные «правозащитники».

Они уверены, что девять опубликованных статей Пальчиса «являются допустимой формой выражения своего мнения и, соответственно, не могут преследоваться в уголовном порядке». Защитники Эдуарда также констатировали, что опубликованная им иллюстрация с порнографическим изображением была «недальновидным шагом, но не должно стать поводом для назначения наказания в виде лишения свободы», так как «в данном случае Пальчис не преследовал корыстные или какие-либо иные гнусные цели».

«По нашему мнению, суд должен учесть мотивы действий Пальчиса при рассмотрении данного уголовного дела. Мы считаем, что в уголовном преследовании Пальчиса есть политический мотив властей, который имеет целью прекращение его публичной деятельности или принуждение к изменению ее характера, — сказано в заявлении «правозащитников». — В связи с этим мы заявляем: содержание под стражей Эдуарда Пальчиса и его политически мотивированное преследование со стороны белорусских властей позволяет квалифицировать блогера как политического заключенного».

«Требуем: освободить Эдуарда Пальчиса из-под стражи, поскольку обеспечение его явки в суд может быть гарантировано и другими мерами пресечения, не связанными с изоляций обвиняемого; прекратить уголовное дело в отношении Эдуарда Пальчиса по части 1 статьи 130 УК Республики Беларусь; обеспечить проведение открытого судебного процесса с соблюдением всех гарантий справедливого судебного разбирательства», — говорится в заявлении, принятом шестью структурами и опубликованном на сайте незарегистрированного «правозащитного» центра. Лидер этого центра не так давно отбывал наказание за сокрытие доходов и неуплату налогов в особо крупном размере, досрочно освободившись из мест лишения свободы по милости Александра Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, русофобствующая прозападная оппозиция в Белоруссии требует освобождения Эдуарда Пальчиса, представляя его как невинного «блогера», оказавшегося в «когтях ФСБ», а затем и «режима Лукашенко». Во время состоявшегося 26 апреля «Чернобыльского пути» представители русофобствующей прозападной оппозиции несли плакаты в поддержку Эдуарда Пальчиса и другого его единомышленника, осуждённого в России по статье 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма или публичные призывы к нему» Кирилла Силивончика. До этого, в январе 2016 года русофобы в Белоруссии добились увольнения учительницы физики лицея в городе Мозырь Екатерины Кашо «за её прорусские посты». При этом в кампании травли, как и в предыдущих случаях политически мотивированных увольнений, участвовали польские и другие зарубежные СМИ, обслуживающие русофобствующую прозападную оппозицию в Белоруссии. По мнению ряда экспертов, рост националистических настроений выгоден Александру Лукашенко, который надеется на карательный аппарат и возможность получить бонусы от Москвы взамен на сдерживание активности местных русофобов.