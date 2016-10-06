Алтай, 13 декабря, 2007, 16:53 — ИА Регнум. Восемь детей из Республики Алтай в этом году побывают на Президентской елке в Кремле. Как сообщили 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в Москву поедут отличники, одаренные дети и дети из малообеспеченных семей. Кроме посещения елки для детей будут организованы экскурсии в Оружейную палату, цирк, аквапарк.

Елка главы Республики Алтай состоится 28 декабря в республиканском драмтеатре в Горно-Алтайске. В ней смогут принять участие около 250 детей из районов и специализированных учреждений республики. Для участников елки главы республики готовятся праздничные подарки, театрализованное представление, новогодний спектакль. Кроме того, после посещения драмтеатра дети смогут бесплатно искупаться в новом плавательном бассейне.

На новогодние каникулы в республике запланированы новогодние утренники, конкурсы, концерты, спортивные состязания в школах, домах культуры. Школьники из районов и города также могут посетить драматический театр и бассейн.