Москва, 5 октября, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Российская Федерация приостановила соглашение с США по сотрудничеству в научных исследованиях и разработок в ядерной и энергетической сферах. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 5 октября, на официальном сайте правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

Сообщается, что в соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 15 июня 1995 года №101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации», правительство России выпускает распоряжение о приостановке действия данного соглашения.

Напомним, речь идет о российско-американском соглашении по сотрудничеству в ядерной сфере, которое было подписано в Вене 16 сентября 2013 года. В этом соглашении были определены направления научно-технического сотрудничества между Россией и США в области использования атомной энергии в мирных целях. Речь идет о ядерной безопасности, проектирование атомных станций, инновационные виды реакторного топлива, использование ядерных и радиационных технологий в медицине и промышленности, обращение с радиоактивными отходами.

В рамках этого соглашения было запланировано проведение совместных работ американских и российских специалистов из ядерной отрасли, которые способствовали бы взаимовыгодному сотрудничеству в области атомной энергетики и обеспечили бы экономию времени и ресурсов при проведении фундаментальных и прикладных исследований в этой сфере.

Но с 2013 года в российско-американских отношениях многое изменилось. Вашингтон занял откровенно конфронтационную позицию по отношению к Москве и сознательно идет на разрыв. Из-за позиции России по Сирии, администрация Барака Обамы спровоцировала переворот на Украине, который привел к гражданской войне в этой стране. При этом США обвинили Россию в участии в этом конфликте, но не предоставили никаких доказательств. В итоге США ввели санкции против России и заставили ввести такие же санкции своих европейских сателлитов.

Что касается сотрудничества в ядерной сфере, то США ещё в 2014 году в одностороннем порядке приостановили всякое сотрудничество по этому вопросу.