Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ в ходе проверки соблюдения закона при проведении выборов депутатов Госдумы в Санкт-Петербурге не обнаружила фактов вмешательства в работу избирательных комиссий или противодействия их деятельности. Об этом говорится в распространенном вечером 5 октября сообщении надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Проверка проводилась по обращению председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой и была вызвана поступившими из Санкт-Петербурга сообщениями о якобы массовом нарушении избирательного законодательства в единый день голосования 18 сентября.

В частности в ходе проверки была опровергнута информация о противодействии со стороны членов территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 23 члену ЦИК России Евгению Шевченко, прибывшему в Петербург после жалоб кандидата от «Партии роста» Оксаны Дмитриевой.

Не найдено фактов нарушения порядка подсчета неиспользованных и испорченных бюллетеней, невыдачи членам участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса копий протоколов об итогах голосования, ненадлежащего их оформления.

«Фактов неправомерного вмешательства в работу избирательных комиссий или оказания противодействия в их деятельности не установлено», — отметили в Генпрокуратуре.

В то же время, комиссия надзорного ведомства нашла отдельные процедурные нарушения в работе ТИК №23, которая организовывала думские выборы в округе №217, где баллотировалась и проиграла Оксана Дмитриева.

«Указанные нарушения законов на волеизъявление граждан и установление результатов выборов по одномандатному избирательному округу №217 не повлияли», — сделали вывод в Генеральной прокуратуре. Напомним, в этом округе победил единоросс Михаил Романов.

По результатам проверки по поручению ГП РФ прокуратура Санкт-Петербурга внесла председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии представление об устранении выявленных нарушений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что, судя по потоку жалоб на проведение выборов в Петербурге, Городская избирательная комиссия не провела кардинального переформатирования комиссий всех уровней после выборов 2011 года, хотя и ЦИК, и наблюдатели, и общественность на этом настаивали. Это привело к «вызывающе циничному применению административного ресурса» на выборах 18 сентября 2016 года в Петербурге, считает глава ЦИК.

Напомним также, что Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отказался принимать у депутата городского Заксобрания Оксаны Дмитриевой исковое заявление о пересчете голосов в одномандатном округе №217 на выборах Госдумы, где также баллотировалась Дмитриева. Она намерена обжаловать отказ суда.