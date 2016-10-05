Москва, 5 октября, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Распоряжение о приостановлении действия соглашения между Россией и США о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

Действия, предпринятые США в связи с введением санкций против России, непосредственно затронули направления сотрудничества, предусмотренные соглашением, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Здесь напомнили, что в апреле 2014 года госкорпорацией «Росатом» было получено письмо из Бюро Министерства энергетики США при Посольстве США в Москве, в котором со ссылкой на указания, полученные из Вашингтона, сообщается о приостановке сотрудничества в области атомной энергетики в связи с событиями на Украине.

«Такой шаг американской стороны, — отметили в правительстве РФ, — представляет собой существенное нарушение условий соглашения, целью которого является расширение сотрудничества между сторонами в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах и создание для такого сотрудничества стабильной, надёжной и предсказуемой основы».

Регулярное продление США санкций против России, в число которых входит и приостановление российско-американского сотрудничества в области атомной энергетики, требует принятия контрмер в отношении американской стороны, уверены в российском правительстве.

Международно-правовая база сотрудничества с США при таком подходе будет сохранена, отмечается в справке к документу. За Россией будет сохраняться возможность возобновить сотрудничество по соглашению, когда это будет оправдано с точки зрения общего контекста отношений с США.

Напомним, соглашение между правительством РФ и правительством США о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах было подписано 16 сентября 2013 года в Вене. В документе определены направления научно-технического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, в том числе ядерная безопасность, проектирование атомных станций, инновационные виды реакторного топлива, использование ядерных и радиационных технологий в медицине и промышленности, обращение с радиоактивными отходами. В рамках соглашения запланировано проведение совместных работ с американскими специалистами, которые способствовали бы взаимовыгодному сотрудничеству в области атомной энергетики и обеспечили бы экономию времени и ресурсов при проведении фундаментальных и прикладных исследований в этой сфере.