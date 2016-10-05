Ереван, 5 октября, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Рост ВВП в Армении, согласно госбюджету на 2016 год, запланирован в размере 2,2%. Тем не менее, как сообщил новоназначенный министр финансов Вардан Арамян, экономической рост по итогам года незначительно превысит запланированный показатель и составит 2,4%.

Sputnik/Асатур Есаянц Ашот Тавадян

Эксперты уверены, что такие цифры неприемлемы для Армении, считая, что у нее есть серьезный потенциал для обеспечения более высокого роста.

Как отметил в беседе с ИА REGNUM заведующий кафедрой математического моделирования в экономике Государственного экономического университета Армении, доктор экономических наук Ашот Тавадян, к экономическому росту 2,4% нужно относиться с пониманием, исходя из ситуации в мировой экономике, а также ряда других экономических проблем. В частности денежно-кредитных и налогово-бюджетных, которые, по словам эксперта, должны разрешиться в скором времени.

По мнению Тавадяна, для эффективного развития экономики Армении и решения социальных проблем стране необходим рост ВВП на 7%. «В мировой экономике наиболее высокий рост показывал Китай, примерно 9%, в прошлом году рост экономики в Китае составил 6,9%, и его посчитали неудовлетворительным. Но 7-процентный рост — это тот показатель, которого мы должны достичь. Тем не менее его нужно конкретизировать, а конкретный показатель жизненно необходим для страны с малой экономикой», — отметил Тавадян.

Он также подчеркнул, что для обеспечения серьезного экономического развития Армении нужно довести соотношение экспорта к ВВП до 30%. «Мировой опыт показывает, что при более низком показателе маленькая страна не может активно развиваться, поскольку малый рынок очень ограничен. Для нас основной фактор — достичь поэтапного роста соотношения экспорта к ВВП до 30%. Этот показатель сейчас составляет примерно $1,5 млрд или немногим более 15% от ВВП, и нам необходимо его удвоить, чтобы экспорт достигал не менее 3 млрд в год», — добавил экономист.

Экономический рост в Армении во втором квартале 2016 года составил 1,5%, по сравнению с 4,5%, зарегистрированным в первые три месяца года

Тавадян отметил, что в случае, если темпы перехода к этому показателю будут четко определены, то Армении удастся достаточно быстро достичь 7-процентного роста экономики. По его словам, для этого денежно-кредитная и налогово-бюджетная политики должны быть направлены именно на выполнение этой задачи. «В этом плане я приветствую соответствующую статью в новой Конституции, где целью Центробанка указывается и обеспечение стабильности цен, и обеспечение финансовой стабильности, которая предполагает соответствующий экономический рост. Я уверен, что закон о ЦБ должен быть приведен в соответствие с Конституцией», — сказал Тавадян.

Говоря о денежно-кредитной политике, эксперт отметил, что Армении нужно, если не в этом году, то в ближайшее время, снизить НДС с 20% до 18%. «В России эта ставка установлена на уровне 18%. Следовательно, у нас получается некоторое неравенство между экономическими субъектами, которые находятся в едином экономическом пространстве. Данный вопрос необходимо откорректировать», — добавил Тавадян.

Экономист предлагает также ввести экспортные пошлины на вывоз сырья, чтобы стимулировать вывоз не сырья цветных металлов, а хотя бы полуфабрикатов. «В этом случае экспорт полуфабрикатов станет выгодным. Также мы должны определить соответствующие кластеры, соответствующие сферы в области приборостроения, промышленности, поскольку договор о Евразийском экономическом союзе дает такую возможность», — подчеркнул экономист.

По последнему прогнозу ВБ, экономический рост республики в 2016 году составит 1,9%, МВФ также прогнозирует 1,9% рост, ЕБРР — 2%, ЕАБР — 2,6%, Fitch до 2%, Moody’s ожидает замедление роста ВВП Армении в 2016 году до 2,2%. ЦБ Армении в своем последнем прогнозе оценивает рост экономики Армении в 2016 году на уровне 2,8−3,4%.