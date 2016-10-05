Иваново, 5 октября, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Делегация работников агропромышленного комплекса Ивановской области принимает участие в традиционной Российской агропромышленной неделе и в XVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2016». Мероприятие открылось сегодня, 5 октября, на ВДНХ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Крупный рогатый скот

Выставка приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Организатором мероприятия является министерство сельского хозяйства Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.

Как пояснили в пресс-службе правительства Ивановской области, региональная делегация во главе с директором департамента сельского хозяйства и продовольствия Евгением Астафьевым примут участие в работе агробизнесфорума «Факторы устойчивого роста и глобальной конкурентоспособности: вчера, сегодня, завтра», семинарах, заседаниях круглых столов, панельных дискуссиях по актуальным темам АПК.

Уточним, что выставка проводится по шести тематическим разделам: «Регионы России и зарубежные страны», «Сельскохозяйственная техника и оборудования для АПК», «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма», «Животноводство и племенное дело», «Средства производства для растениеводства», «Фестиваль национальных культур».

Ивановский регион представлен в экспозиции «Животноводство и племенное дело». Коров ярославской породы демонстрирует племенной завод СПК им. Фрунзе Родниковского района, коров костромской породы — племенной завод СПК «Рассвет» Гаврилово-Посадского района, быков герефордской породы мясного направления представил племенной репродуктор «Ильинское-Агро» Ильинского района, овец романовской породы — племенной завод СПК «Ленинский путь» Пучежского района.

Напомним, Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» является главным аграрным форумом страны. В нынешнем году она проходит с 5 по 8 октября на ВДНХ. Ежегодно в выставке принимают участие более 2,5 тысячи экспонентов из более чем 35 регионов России и более 20 стран мира. Общая площадь выставки составляет 30 тысяч квадратных метров, в прошлом году мероприятие посетили 60 тысяч человек.