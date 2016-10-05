Москва, 5 октября, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Писатель-сатирик Михаил Задорнов отменил часть своих концертов, назначенных на этот год, из-за болезни. Об этом Задорнов сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Dashka Михаил Задорнов

Никаких подробностей или характера заболевания Задорнов не стал раскрывать, мотивируя такую секретность нежеланием «вызывать слюну у желтушочных журналистов». Тем не менее 68-летний артист и писатель указал, что из-за болезни ему тяжело осуществлять дальние перелеты и переезды, поэтому отменены концерты в городах, удаленных от Москвы.

Михаил Задорнов сообщил, что лечиться будет в одной из клиник Прибалтики и попросил воздержаться от уточняющих звонков на его телефон.