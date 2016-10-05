Москва, 5 октября, 2016, 20:26 — ИА Регнум. ПАТЭС должна быть введена в эксплуатацию к 2019 г., после чего она станет самой северной в мире атомной станцией, сообщили в концерне «Росэнергоатом» (энергетический дивизион Росатома, оператор всех АЭС России). В настоящее время статус самой северной АЭС России и мира принадлежит Билибинской АЭС, также расположенной на Чукотке, в зоне вечной мерзлоты. В церемонии, посвященной началу строительных работ на площадке размещения ПАТЭС в Певеке, приняли участие губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, представители заказчика и застройщика — заместитель генерального директора — директор по специальным проектам и инициативам концерна «Росэнергоатом» Павел Ипатов, руководитель Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Сергей Завьялов и другие официальные лица.

чукотка.рф ПАТЭС «Академик Ломоносов»

«Начало строительства на Чукотке береговой инфраструктуры для ПАТЭС «Академик Ломоносов» окончательно снимает вопросы, связанные с необходимостью создания данного плавучего атомного блока, призванного заменить выбывающую из работы самой северной в мире Билибинской АЭС в том же регионе, — отметил начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. — За счёт ПАТЭС Чукотка получит мощный драйвер для дальнейшего развития региональной экономики. Доступная и дешёвая атомная энергия сможет сделать экономически целесообразными многие сырьевые и промышленные проекты».

«Росатом, кроме сохранения рынка сбыта электроэнергии для горнодобывающей промышленности на Чукотке после 2019 года, когда планируется запуск ПАТЭС, получает первый в мире опыт эксплуатации плавучей атомной станции. Это даст референтность для последующих заказов и снимет недоверие заказчиков к надёжности подобных станций в сложных условиях эксплуатации, — полагает эксперт. — Интерес к ПАТЭС проявляют множество стран, в том числе и из Юго-Восточной Азии — для них экологически чистый блок небольшой мощности на побережье позволяет решить энергетические проблемы экономически развитых прибрежных регионов без необходимости вложений в подготовку инфраструктуры АЭС и работу с атомными материалами. ПАТЭС «Академик Ломоносов» — головной в серии подобных плавучих станций, поэтому, со временем, по мере отлаживания технологии изготовления и роста серийности, снизится и стоимость изготовления».