Москва, 5 октября, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам развития российско-турецкого сотрудничества в контексте предстоящей личной встречи Путина и Эрдоганан на Всемирном энергетическом конгрессе, который пройдет в Стамбуле 10 октября.

Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в дальнейшем поэтапном восстановлении торгово-экономических связей между двумя странами, реализации крупных совместных проектов в энергетической сфере. В первую очередь, речь идет о таких проектах, как строительство газопровода «Турецкий поток» и строительство российским «Росатомом» АЭС «Аккую» для Турции.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили сирийскую войну. Лидеры России и Турции акцентировали внимание на необходимости наращивания усилий международного сообщества по налаживанию мирного политического процесса в арабской республике, а также созданию условий для деэскалации обстановки и решению острых гуманитарных проблем.