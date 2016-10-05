Киев, 5 октября, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что ровно через три дня в Грузии закончится правление «Грузинской мечты» и наступит время истины.

ИА REGNUM

«Ровно через три дня в Грузии окончательно завершится эксперимент одного сумасбродного русского олигарха, который решил разъединить наш народ», — заявил Саакашвили, обращаясь к участникам митинга на площади Роз в Тбилиси из Одессы.

Он по отдельности обратился к собравшимся в столице представителям разных регионов Грузии и пообещал, что после его возвращения к власти продолжится развитие каждого региона и будут осуществлены все проекты, приостановленные нынешней властью.

«Ровно через три дня в Грузии возобновится строительство и прогресс. Мы встанем на ноги и затем быстрыми темпами возместим все потери и очень быстро пойдем вперед», — заявил экс-президент.

По его словам, народ устал от того, что каждое новое правительство преследует, задерживает и привлекает к ответственности своих предшественников, и подчеркнул, что все это останется в прошлом.

Что касается Иванишвили, он пообещал отправить его на учебу за границу за счет государства, чтобы тот набрался недостающих ему знаний, а также оставил Грузию и покое и не садился ей на шею.

«Для меня осталось всего три дня, чтобы переплыть это море. А для нас и для Грузии это три дня до победы. Встретимся у победившей Грузии», — закончил свое обращение Саакашвили, который выступал в телеэфире, стоя у трибуны на берегу моря.