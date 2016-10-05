Анкара, 5 октября, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переправляют оружие в Сирию под одеждой женщин и детей, а иногда и самостоятельно, переодеваясь в женскую одежду, цитирует RT сообщение Генштаба Турции.

flipboard.com Мусульманские женщины

По мнению турецких военных, несмотря на бегство большей части населения из районов боевых действий на территории Сирии, исламисты используют своих наложниц и детей для переправки оружия, пряча его под юбками и хиджабами. Согласно сообщениям турецкого генштаба, некоторые боевики сами переодеваются в женскую одежду, юбки и женские покрывала, и присоединяются к группам детей и женщин, по которым турецкие военнослужащие не стреляют первыми.