Генштаб Турции: Боевики ИГ переправляют оружие в Сирию под одеждой женщин
Анкара, 5 октября, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переправляют оружие в Сирию под одеждой женщин и детей, а иногда и самостоятельно, переодеваясь в женскую одежду, цитирует RT сообщение Генштаба Турции.
По мнению турецких военных, несмотря на бегство большей части населения из районов боевых действий на территории Сирии, исламисты используют своих наложниц и детей для переправки оружия, пряча его под юбками и хиджабами. Согласно сообщениям турецкого генштаба, некоторые боевики сами переодеваются в женскую одежду, юбки и женские покрывала, и присоединяются к группам детей и женщин, по которым турецкие военнослужащие не стреляют первыми.