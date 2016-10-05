Владикавказ, 5 октября, 2016, 20:06 — ИА Регнум.



Denis Syabukov Герб Северной Осетии

В Северной Осетии определена новая структура исполнительной власти. Как передает 5 октября корреспондент ИА REGNUM , существенных изменений в министерствах и ведомствах не произошло. Между тем, федеральные органы власти ранее рекомендовали руководству республики произвести оптимизацию чиновничьего аппарата.

Указ главы региона предусматривает у председателя правительства РСО-Алания Таймураза Тускаева шестерых заместителей, в том числе одного первого вице-премьера. Также для более эффективной работы появится вице-премьер, курирующий силовой блок. Еще один заместитель одновременно станет и полномочным представителем республики при президенте России. Специально для отдаленного Моздокского муниципального района появился зампред кабинета министров, который одновременно будет координировать деятельность всех органов местного самоуправления региона. Как и прежде, работу по другим направлениям продолжат еще два вице-премьера

По информации администрации главы республики, изменения произошли также в функциях министерств и ведомств за счет разделения или, наоборот, слияния. Так, для оптимизации работы Главное строительное управление республики вошло в состав министерства строительства и архитектуры. Кроме того, реорганизовано министерство промышленности и торговли. Теперь это ведомство будет выполнять и функции комитета по транспорту. В структуре исполнительной власти появляется Минпромтранс. Реализацией государственной политики в сфере регулирования торговой деятельности займется министерство экономического развития.

Отметим, что комитет связи и массовых коммуникаций в указе теперь значится комитетом по делам печати и массовых коммуникаций. Развитием же информационных технологий займется вновь созданное Управление по информационным технологиям и связи. Также произошло слияние двух служб — архитектурно-строительного и государственного жилищного надзора. Отныне функции по решению профильных вопросов переходят на службу госжилищного и архитектурно-строительного надзора.

Таким образом, соответственно новая структура состоит из 14 министерств, 6 комитетов, 4 служб и 5 управлений. То есть общее количество органов исполнительной власти республики сократилось на две единицы Теперь же, после определения структуры правительства региона начнется формирование кабинета министром.

Как считают эксперты, министерства и ведомства возглавят в основном люди, приближенные к новому руководству республики. Не официально уже озвучиваются и имена будущих членов кабинета министров. Структуры правительства покинут многие чиновники из прежней команды. Также не исключается, что высокие посты займут и ранее отправленные в отставку чиновники. В ближайшее время жители Северной Осетии из официальных источников узнают представителей новой команды.

Напомним, что 18 сентября парламент республики из трех кандидатов, представленных президентом России Владимиром Путиным, избрал главой РСО-Алания Вячеслава Битарова. В тот же день согласно Конституции Северной Осетии, он отправил в отставку республиканское правительство. Уточним, что в прежнем кабинете министров также было 14 министерств.