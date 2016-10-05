Уфа, 5 октября, 2016, 20:01 — ИА Регнум.



bashneft.ru «Башнефть»

В Башкирии активно обсуждают возможности продажи госпакета акций «Башнефти». Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, так как промышленная и экологическая нагрузка лежит на Башкирии, 25% и одна акция ПАО «Башнефть», скорее всего, останутся у республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября глава республики Рустэм Хамитов заявил, что основным претендентом на приобретение госпакета акций «Башнефти» является «Роснефть». Он также сказал, что среди кандидатов выделяется и «Лукойл», и что менеджмент башкирской нефтяной компании уже проводит различные консультации как с первой, так и со второй компанией.

«С ними обговорили, если они будут покупать пакет федеральный, то наши условия все будут соблюдены — дивиденды, благотворительность, регистрация в республике обязательная, налоговые поступления в том же объеме, это все обговорено», — отметил глава региона.

По его словам, в любом случае «Башнефть» сохранится как отдельный бренд. В августе приватизация компании была отложена на неопределенный срок. Глава Башкирии заявил, что больше сроки меняться не будут. Стоимость госпакета акций «Башнефти» оценивается в 297−315 млрд рублей. Основными акционерами являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция).

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что вопрос о приватизации «Башнефти» открыт, идет внутриэлитная борьба. «В любом случае, позиции республиканского руководство достаточно сильны для того, чтобы отстоять блокирующий пакет акций (25% + несколько акций), — полагает эксперт. — Встреча Владимира Путина с Хамитовым летом 2016 года свидетельствует о том, что позиции руководство республики учитываются при принятии итогового решения».

По мнению экономиста Константина Кузьминых, на данный момент необходимые для погашения дефицита бюджета Российской Федерации средства могут быть получены за счёт приватизации государственного имущества. Приобретение госпакета акций «Башнефти» «Роснефтью» эксперт считает возможной.

«ПАО «НК «Роснефть» предложила на данный момент цену выше на 10% от текущих котировок и готова заплатить 325 млрд рублей за 50,08% пакет акций Росимущества, — отметил эксперт. — Нефтяная компания «Роснефть» при покупке выиграет за счёт роста капитализации и синергетического эффекта и сможет продать свой пакет в 19,5% уже за 160 млрд рублей. Так как промышленная и экологическая нагрузка лежит на Башкирии, 25% и одна акция ПАО «Башнефть», скорее всего, останутся у республики.

«Важно, что глава Башкирии Рустэм Хамитов отстоял республиканские условия — бренд, дивиденды, благотворительность, регистрация в республике и налоговые поступления в том же объеме», — подчеркнул экономист.

Политолог Ильдар Габдрафиков выразил мнение, что, по сути, от продажи «Башнефти» Роснефти ничего для республики принципиально не изменится, так как «Роснефть» является государственной компанией. «Акции из одного госкармана в другой госкарман перекладывать не правильно, приватизация должна быть приватизацией, — уверен собеседник ИА REGNUM. — Государство должно продавать не госсобственнику, а частному, лишь тогда будет реальное пополнение госбюджета».