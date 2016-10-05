Москва, 5 октября, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Джоном Керри. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба МИД РФ.

U.S. Department of State Обсуждение

Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию в Сирии, урегулирование украинского кризиса, а также работу Организации объединенных наций (ООН) по ядерному досье КНДР.

«Состоялся обмен мнениями о ситуации в Сирии, взаимодействии в продвижении в урегулировании украинского кризиса и работе в ООН по северокорейскому досье», — сказано в сообщении МИД РФ.

Напомним, российско-американские отношения резко обострились, после того, как Вашингтон сорвал договоренности с Москвой по Сирии. После разрыва соглашений Вашингтон обвинил Москву в эскалации конфликта в Сирии и угрожает новыми санкциями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Москве состоялась встреча помощника государственного секретаря США Виктории Нуланд с помощником президента России Владиславом Сурковом. Обсуждалась ситуация на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не ждал от этих переговоров прорыва, стороны просто обменялись мнениями.