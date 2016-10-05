Ставрополь, 5 октября, 2016, 19:53 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Депутат Государственной думы РФ от Ставропольского края Ольга Тимофеева возглавила комитет по экологии и охране окружающей среды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии «Единая Россия».

Глава комитета уже заявила, что при комитете будут образованы экспертные сообщества, которые будут помогать при инвентаризации законодательства в области экологии и защиты окружающей среды. В их задачу войдет уточнение экологических проблем, которые будут устраняться с помощью законодательства.

Еще три ставропольских депутата заняли руководящие посты в комитетах нижней палаты Федерального Собрания. Михаил Кузьмин занял пост заместителя главы комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Ольга Казакова стала зампредом комитета по культуре, Алексей Лавриненко стал замом главы комитета по аграрным вопросам.

«Уверен, что это будет способствовать эффективному представлению интересов Ставропольского края на федеральном уровне и конструктивной законотворческой работе на благо России и её регионов», — прокомментировал назначения глава Ставрополья Владимир Владимиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Напомним, 5 октября на первом пленарном заседании Государственной Думы России седьмого созыва депутаты избрали спикером парламента Вячеслава Володина. Вице-спикерами стали Сергей Неверов, Владимир Васильев, Александр Жуков, Ирина Яровая и Петр Толстой.

Также были определены составы всех 26 думских комитетов.