Исламабад, 5 октября, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Пакистанские военные обвинили Индию в очередной «беспричинной» атаке в спорном регионе Кашмир, которую пакистанские ВС отразили, передаёт ABC News.

army.mil Индийские горные стрелки

В заявлении говорится, что армии Пакистана и Индии продолжают обмениваться огнём в различных частях Кашмира. О каких-либо жертвах с обеих сторон пока не сообщается.

Перестрелка началась вскоре после того, как премьер-министр Пакистана Наваз Шариф прибыл в парламент, чтобы обсудить нападения 28 сентября, в которых погибли двое пакистанских солдат. Индия назвала меры «точечным ударом» по боевикам.

Шариф заявил депутатам, что Исламабад будет продолжать оказывать политическую, дипломатическую и моральную поддержку «освободительному движению» в индийском Кашмире. Он обвинил Дели в эскалации напряжённости, но дал понять, что намерен решить конфликт путём переговоров.