Йошкар-Ола, 5 октября, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Показатель инфляции в Марий Эл по итогам сентября составил 0,1%. С начала года потребительские цены на все товары и платные услуги увеличились на 3,9%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

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Максимальный темп роста цен отмечен в группе непродовольственных товаров, он составил 0,4%, стоимость услуг выросла на 0,3%. В сентябре наблюдается дефляция в группе продовольственных товаров без учета алкогольных напитков — 0,1%. Алкогольные напитки в республике также подешевели в течение месяца на 1,1%.

С начала года максимальное увеличение цен зафиксировано в группе непродовольственных товаров и алкогольных напитков, с декабря они подорожали на 4,8%. Показатель продовольственной инфляции без учета алкогольных напитков составил 2,9% — это минимальный уровень за девять месяцев среди наблюдаемых групп товаров.

Лидером роста цен на территории республики в сентябре стали свежие огурцы, подорожав на 47%. На 10% выросла стоимость соленых и копченых деликатесных продуктов из рыбы. Цена куриных яиц при расчете за десяток увеличилась на 9%, на 7% подорожали апельсины, на 6% — свежие помидоры. Также на 4,6−7% подорожали товары молочной группы — сливочное масло, сметана и молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности.

На ряд товаров цена увеличилась в диапазоне 2−3%: свинина, куриные окорочка, рыба соленая, маринованная и копченая, пельмени, манты, равиоли, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, творог жирный, сыры сычужные твердые и мягкие, национальные сыры и брынза, фруктовые соки, печенье, хлопья из злаков и пшено.

В группе непродовольственных товаров традиционно подорожали сезонная одежда и обувь. Так, ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста теперь дороже на 5%, на 2% выросла стоимость юбки женской из полушерстяных или смесовых тканей, детских курток для дошкольников утепленных, колготок женских эластичных плотностью 15−20 DEN, детских колготок, кроссовок для детей и сапог цельнорезиновых для взрослых.

Кроме того, на 2% выросла стоимость ряда бытовой техники: микроволновой печи, электроутюга с терморегулятором. На 2,9% подорожали сигареты отечественные с фильтром, на 2,4% — легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе в России.

В группе медицинских товаров и лекарственных средств наиболее значительно — на 2% подорожали анальгин отечественный, поливитамины без минералов и йод.

В течение месяца рекордно выросла оплата проживания в студенческом общежитии — на 31%. Заметно подорожали многие образовательные услуги. В частности, обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования при расчете за семестр подорожало на 14%, обучение в негосударственных общеобразовательных организациях — на 9%, обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования — на 5%, занятия на курсах иностранных языков при расчете за академический час — на 4% и занятия на курсах профессионального обучения при расчете за час — на 2%.

Отметим, что показатель инфляции в Марий Эл с начала года ниже среднего по России. Как сообщало ранее ИА REGNUM, с декабря потребительские цены на все товары и платные услуги увеличились на 4,1%. Средний российский показатель только за сентябрь достиг 0,2%.