Астана, 5 октября, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ завершился победой казанского «Ак Барса» над астанинским «Барысом» со счетом 4:0, сообщает «Р-Спорт».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Гол!

Встреча прошла 5 октября в Астане. В первом периоде на 14-й минуте отличился Василий Токранов. Во втором периоде Дамир Мусин на 38-й минуте удвоил преимущество казанцев, а третий период матча прошел под знаком Антона Глинкина, дважды поразившего ворота соперников на 45-й и 52-й минутах игры. Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов отразил все 25 атак на свои ворота.

В следующем матче чемпионата КХЛ «Ак Барс» 7 октября встретится на выезде с ханты-мансийской командой «Югра», а казахстанский «Барыс» в этот же день примет на своем льду тольяттинскую «Ладу».