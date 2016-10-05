Минск, 5 октября, 2016, 19:16 — ИА Регнум. «Вчера поверенный в делах США Роберт Райли встретился с министром финансов Белоруссии Владимиром Амариным, чтобы обсудить текущую экономическую ситуацию в Белоруссии и возможные направления дальнейшего сотрудничества между правительствами двух стран», — сказано в кратком сообщении, опубликованном 5 октября на сайте посольства США в Белоруссии.

пресс-служба посольства США в Белоруссии Министр финансов Белоруссии Владимир Амарин и поверенный в делах США в Белоруссии Роберт Райли

Американские дипломаты не уточнили повестку переговоров. На сайте Минфина Белоруссии информация о переговорах отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что США якобы сняли санкции с официального Минска, что не соответствовало действительности — санкции сохраняются до сих пор, но в ограниченном объёме. Отношения между Минском и Москвой до украинского кризиса были весьма осложнены, однако в последние два года из Минска всё чаще раздаются намёки на возможность взаимовыгодного сотрудничества, чему должно способствовать восстановление диппредставительств на уровне полноценных посольств.