Минск, 5 октября, 2016, 19:14 — ИА Регнум.



Александра Майер ИА REGNUM По дороге в школу

Школьникам Минского района частично вернули отнятую в 2007 году льготу — право бесплатного проезда в коммунальном транспорте. Об этом говорится в решении Мингорсовета № 232 от 13 сентября, опубликованном 5 октября на Национальным правовом интернет-портале.

«Установить, что в период с 1 сентября по 30 июня проживающие на территории Минского района Минской области учащиеся учреждений общего среднего образования и специального образования, расположенных на территории города Минска, имеют право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования государственного предприятия «Минсктранс», осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, от места жительства (места пребывания) к месту учебы и обратно», — сказано в решении.

Мингорсовет пояснил также: «Данное право реализуется учащимися на основании электронной карты учащегося (при ее отсутствии — справки), подтверждающей их обучение в соответствующих учреждениях образования».

Отметим, что до отмены льгот школьники всей Белоруссии пользовались правом на бесплатный проезд. Решение об отмене льгот школьникам, студентам, ветеранам и другим категориям граждан было принято Александром Лукашенко, подготовлено замглавы Администрации президента Белоруссии Натальей Петкевич и проведено через обе палаты Национального собрания Белоруссии. «Федерация профсоюзов Белорусская», «Белорусский союз женщин», ветеранские организации, «Белорусский республиканский союз молодежи» (БРСМ), «Белорусская республиканская пионерская организация» и прочие подобного рода организации поддержали данное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, отмена льгот в Белоруссии производилась без монетизации и под девизом «государство для народа». В некоторых населённых пунктах Белоруссии на период учебного года право на бесплатный проезд восстанавливалось и отменялось. Иногда преследования школьников-«зайцев» заканчивались для контролёров эпическим драматизмом.