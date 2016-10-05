Москва, 5 октября, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Студентка МГУ Варвара Караулова, дело которой рассматривается в Московском окружном военном суде, отрицает свои намерения присоединиться к исламистским террористам на территории Сирии, сообщает НТВ.

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Задержанная в Турции в мае 2015 года, Варвара Караулова, позднее сменившая имя на Александру Иванову, отрицает свой умысел на участие в терактах запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Тем не менее прокурор в обвинительном заключении отметил, что Варвара Караулова планировала примкнуть к террористическому подразделению БАДР, занимающемуся подготовкой смертников. По мнению обвиненителя, впоследствии Караулова могла участвовать в теракте на территории Сирии или Европы.

Напомним, Варвара Караулова, позднее ставшая Александрой Ивановой, в конце мая 2015 года пыталась уехать в Сирию, чтобы присоединиться к запрещенной в России ИГИЛ. В Турции Караулову задержали спецслужбы на конспиративной квартире в городе Кириз. Позднее студентку вернули в Россию. Позднее выяснилось, что Караулова продолжает поддерживать связь с джихадистским вербовщиком и может повторить попытку бежать в Сирию. Сейчас Варвара Караулова находится под арестом в следственном изоляторе «Лефортово».