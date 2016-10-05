Париж, 5 октября, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро отправится в Москву 6 октября и на следующий день в Вашингтон, чтобы попытаться возобновить переговоры о прекращении огня в Сирии, передаёт ABC News.

Флаг Франции

В письменном заявлении МИД Франции говорится, что визиты Эро направлены на форсирование резолюции, которая «проложит путь к прекращению огня в Алеппо и доступу к гуманитарной помощи для населения».

3 октября Совет Безопасности ООН приступил к переговорам по резолюции Франции и Испании о немедленном прекращении огня в Алеппо и запрету полётов над сирийским городом.