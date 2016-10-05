Весь мир, 18 января, 2008, 15:48 — ИА Регнум. Россия поставит в Афганистан 3,3 тыс. тонн муки по линии Всемирной продовольственной программы ООН . Об этом сегодня, 18 января, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ , заявил директор департамента международной деятельности МЧС России Юрий Бражников . "К 1 февраля на территорию Афганистана будет доставлено 3300 тонн первоклассной муки", - сказал он.

В Термезе на границе с Афганистаном уже разгружаются 40 вагонов с мукой, в ближайшее время туда прибудут еще 10 вагонов. "В Термез вылетает оперативная группа МЧС России, чтобы скоординировать передачу помощи представителям Афганистана. 2-3 февраля акция передачи будет завершена", - отметил Бражников. Он считает, что "это весомый вклад РФ и ООН в защиту населения Афганистана".

Помощь афганской стороне оказывается за счет взноса России во Всемирную продовольственную программу ООН. "Мука закупалась у российских производителей, а ее транспортировка осуществлялась российским транспортом", - указал директор департамента.