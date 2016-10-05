Вашингтон, 5 октября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майк Пенс во время дебатов со своих оппонентом, кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии Тимом Кейном использовал довольно странную поговорку о русском медведе. Дебаты транслировались американским телевидением накануне, 4 октября.

kim Гризли

В ходе дебатов речь, конечно же, зашла о России и сирийском кризисе. Пенс высказался в традиционном для республиканцев конфронтационном ключе. Он назвал действия России в Сирии «провокациями» и обвинил Москву чуть ли не в военных преступлениях.

«Провокации России нужно встретить силой США. Если Россия захочет продолжать варварские атаки на гражданских лиц в Алеппо, США должны быть готовы использовать военные силы для удара по военным целям режима Асада», — сказал Пенс.

Он также добавил, что «русский медведь никогда не умирает, он лишь впадает в спячку».

Стоит отметить, что Пенс уже использовал это высказывание в 2014 году. По всей видимости, он придумал его сам, так как такой поговорки просто не существует, к тому же она весьма абсурдна.

Министерство иностранных дел России решило прокомментировать это высказывание Пенса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Facebook: «Русский медведь никогда не умирает, он лишь впадает в спячку», — заявил кандидат в вице-президенты США от республиканцев Пенс в ходе дебатов с кандидатом в вице-президенты от демократов Кейном. От себя добавлю — в отличие от гризли».

Напомним, гризли — название одного либо нескольких американских подвидов бурого медведя. Распространён преимущественно на Аляске и в западных районах Канады.