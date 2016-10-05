Владикавказ, 5 октября, 2016, 18:55 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Привлечение инвесторов и создание для них благоприятного инвестклимата в регионе является сегодня стратегической задачей властей Северной Осетии. Как сообщает 5 октября корреспондент ИА REGNUM , на решение этой задачи нацелил руководителей министерств и ведомств, органов местного самоуправления глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.

На республиканском уровне разработаны инвестиционные проекты в сфере промышленности, туризма, агропромышленного комплекса, но реализация их затягивается по причине отсутствия потенциальных инвесторов, которые бы вложили свои средства в эти важные для региона проекты. Как считают сами осетинские бизнесмены, развитию инвестиционной привлекательности РСО-Алания в первую очередь мешают коррупция и всевозможные препоны со стороны контролирующих и проверяющих структур. Административные барьеры, недоступность банковских кредитов сдерживают развитие бизнеса.

«Нестабильность в финансовой сфере, на мой взгляд, в настоящее время является основной проблемой для бизнеса. Ряд руководителей крупных банков открыто высказываются о бессмысленности кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Другие же финансовые учреждения просят для кредита предоставить такой объем документов, что получение его для предприятия, не имеющего в своем штате юристов, бухгалтеров и экономистов, становится нереальным. Выход из сложившейся ситуации есть. Власти республики должны как-то повлиять и изменить порочную практику игнорирования запросов МСП, заставить банки повернуться лицом к предпринимателям. Перечень документов и требований для получения средств не должен быть одинаковым для кредитов в 1 млн рублей и 100 млн рублей. Оценку же инвестиционной привлекательности регионов для формируемого рейтинга должны давать предприниматели. При этом в группе эффективности финансовой поддержки МСП следует обязательно указывать доступность кредитных ресурсов», — считает председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» предприниматель Роман Абиев.

Вопросы, связанные с инвестициями, по просьбе главы Северной Осетии Вячеслава Битарова лично взял на особый контроль министр внутренних дел республики генерал-майор Михаил Скоков. Он поручил соответствующим службам силового ведомства отслеживать расходование денежных средств, полученных регионом на развитие новых инвестиционных программ, чтобы не допустить их разворовывания.

Отметим, что недавно представители бизнес-сообщества пришли к министру, чтобы рассказать, с какими проблемами им приходится сталкиваться в процессе работы, и внести со своей стороны конкретные предложения по взаимодействию с ведомством. Руководитель регионального отделения «Российский союз промышленников и предпринимателей» Юрий Бирагов отметил, что для производителей доступ на рынок очень непрост, и если предприятия начнут совместно работать с силовиками в рамках правового поля, то экономическая ситуация в регионе непременно станет лучше и в плане поступления финансов в бюджет, и создания рабочих мест.

Предприниматель Роман Абиев посетовал на имеющуюся тенденцию у всех правоохранителей обязательно выявить при проверке какие-то недостатки. То есть имеет место нацеленность на результат. На это министр Скоков ответил, что незначительные ошибки будут устраняться в ходе ревизии, а конкретные нарушения закона — будут жестко наказываться.

При этом глава республиканского МВД четко пояснил, что на самом деле инвестпрограммы «кошмарят» не контролирующие органы, а те, кто изначально требует от бизнесмена до 30% так называемых откатов. Именно из-за нежелания стать цепочкой в незаконных схемах многие честные предприниматели отказываются от участия в инвестпрограммах. Генерал не стал скрывать того, что подобные факты известны правоохранительным структурам и призвал бизнесменов сообща бороться с коррупционерами. Не скрывать имена вымогателей и взяточников, которые пытаются «кошмарить» бизнес, чтобы совместные усилиями разрушить выстроенные годами коррупционные схемы

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года президент России Владимир Путин заявил о личной ответственности губернаторов, которые не могут повысить инвестиционную привлекательность возглавляемых ими регионов. «Будем принимать серьёзные меры, вплоть до кадровых решений, в отношении тех руководителей, которые не понимают, что поддержка бизнеса — это важнейший ресурс развития региона и всей страны», — заявил глава государства.

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