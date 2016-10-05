Петрозаводск, 5 октября, 2016, 18:51 — ИА Регнум. По данным на 1 октября, объем государственного долга Республики Карелия составил 21,6 млрд рублей, по сравнению с началом года сумма задолженности увеличилась на 0,3 млрд рублей (или на 1,6%). Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 октября, в пресс-службе Министерства финансов республики, управление государственным долгом в отчетном периоде было нацелено на обеспечение потребностей бюджета Карелии в заемных средствах и исключение рисков, возможных в ходе реализации долговой политики региона.

Alexey Kudenko / Алексей Куденко / RIA Novosti archive Долги

В ходе исполнения бюджета в отчетном периоде кредиты кредитных организаций не привлекались, доразмещен облигационный заём выпуска 2014 года в сумме 1 млрд рублей, привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета для погашения коммерческого долга и рефинансирования бюджетных кредитов в сумме 3,8 млрд рублей.

В результате доля рыночного долга в структуре долговых обязательств сократилась с 56 до 44%. Структурные изменения в составе долга и системная работа с кредиторами по снижению процентных ставок позволили сократить расходы на обслуживание долговых обязательств. Бюджетный эффект от проведения указанных мероприятий оценивается в 117 млн рублей.

Кредитный рейтинг Республики Карелия от международного рейтингового агентства Fitch Ratings, подтвержденный в апреле 2016 года, сохранен на уровне «В+» с прогнозом «Стабильный».