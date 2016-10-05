Петрозаводск, 5 октября, 2016, 18:42 — ИА Регнум. 4 октября более 200 жителей Карелии приняли участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 октября, в пресс-службе Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, диктант проводился для оценки уровня этнографической грамотности населения, проверки знаний о народах, проживающих в России, и привлечения внимания к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

фото пресс-службы Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики

Всего было организовано 7 площадок для написания диктанта — Петрозаводский государственный университет, Карельский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Петрозаводский педагогический колледж, Колледж технологии и предпринимательства, Карельский колледж культуры и искусств, Петрозаводский музыкальный колледж имени К.Э. Раутио и Петрозаводский лесотехнический техникум. В течение 45 минут участникам нужно было выполнить 30 тестовых заданий общефедерального компонента. Общая сумма баллов, которые можно было набрать за выполнение всех заданий, — 100. По результатам всероссийской проверки знаний, в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии, отметили в пресс-службе.

Масштабная просветительская акция «Большой этнографический диктант» прошла впервые в 85 субъектах Российской Федерации, в ней приняли участие около 40 000 человек на 800 площадках. Инициатором проведения акции выступила Удмуртская Республика. Организаторы — Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Министерством национальной политики Удмуртской Республики, автономная некоммерческая организация «Ассамблея народов Удмуртии» при поддержке Общероссийской общественной организации «Ассоциация антропологов и этнологов».

В Карелии Большой этнографический диктант прошел при поддержке Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, Министерства образования Республики Карелия и Министерства культуры Республики Карелия.

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