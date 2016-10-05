Варшава, 5 октября, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Массовые акции протеста против законопроекта о полном запрете абортов повлияли на позицию властей Польши и законопроект принят не будет, сообщает Associated Press со ссылкой на слова министра науки и высшего образования Польши Ярослава Говина.

Tatiana Vdb Беременность

По словам министра, полного запрета на аборты не будет. Ярослав Говин отметил, что массовые демонстрации против принятия этого законопроекта заставили власти Польши учесть мнение населения.

Напомним, 3 октября граждане Польши вышли на акции протеста против законопроекта о полном запрете абортов, находящегося на рассмотрении в парламенте этой страны. Сейчас в Польше аборты разрешены только в случаях серьезных пороков развития плода, угрозы жизни матери либо нежелательной беременности в результате изнасилования женщины. Новый законопроект предусматривал полный запрет абортов на всей территории страны с уголовной ответственностью в виде пятилетнего тюремного срока за его нарушение.