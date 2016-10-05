Петрозаводск, 5 октября, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, депутаты Петрозаводского городского совета 28 созыва собрались на свое первое заседание. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации республики, в начале сессии председатель территориальной избирательной комиссии Петрозаводска Оксана Яцкова сообщила об итогах выборов в Петросовет, состоявшихся 18 сентября, депутаты получили депутатские удостоверения.

petrosovet.info На сессии Петрозаводского городского совета

Отметим, что Петрозаводский городской совет обновился на две трети: десять депутатов прошлого созыва сохранили за собой свои кресла — Геннадий Боднарчук, Александр Ханцевич, Александр Анишин, Валерий Матвеев, Павел Сандберг, Сергей Воробьев, Дмитрий Кузнецов, Александр Назарков, Сергей Дьяконов, Людмила Крылова.

Согласно регламенту, первую сессию открыла старейший по возрасту депутат созыва Галина Васильева. В повестке дня — тринадцать вопросов, один из главных — избрание председателя городского совета. Перед этим депутаты сформировали счетную комиссию и ее резервный состав. Затем в бюллетени для голосования были внесены фамилии двух предложенных кандидатур — Геннадия Боднарчука (фракция «Единая Россия) и Сергея Дьяконова (фракция КПРФ). Победу по итогам тайного голосования одержал Геннадий Боднарчук. За него проголосовали 25 депутатов, за Сергея Дьяконова — 2. Новый председатель Петросовета поблагодарил депутатов за оказанное доверие. «Впереди много работы. Надеюсь, она будет конструктивной», — отметил Геннадий Боднарчук.

Затем в ходе тайного голосования были выбраны три заместителя председателя — Александр Ханцевич, Ольга Билко и Валерий Матвеев. На постоянной основе в Петрозаводском городском Совете будут работать два депутата — Александр Ханцевич («Единая Россия») и Ирина Шарипова («Справедливая Россия»).

Также на сегодняшней сессии депутаты определились с составом и председателями постоянных депутатских комиссий. Постоянную комиссию по экономике и финансам возглавил Дмитрий Кузнецов, постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству — Дмитрий Романов, постоянную комиссию по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию — Павел Сандберг, постоянную комиссию по образованию, молодежной политике и спорту — Сергей Воробьев, постоянную комиссию по здравоохранению, экологии и социальному развитию — Олег Лексунов.

В работе первой сессии Петросовета приняли участие мэр города Ирина Мирошник, заместитель главы РК по региональной политике Вячеслав Баев, заместитель премьер-министра правительства РК Игорь Ширшов, представители Законодательного Собрания РК, члены городской избирательной комиссии, представители государственных органов, сотрудники администрации Петрозаводска.

Напомним, в этом году выборы впервые прошли по смешанной системе. В результате в Петрозаводский городской совет 28 Созыва вошли 28 депутатов. При этом 17 народных избранников будут работать в представительном органе власти впервые.

В Петрозаводский городской Совет вошли представители карельских отделений Всероссийской политической партии «Единая Россия», политической партии «Справедливая Россия», Либерально-демократической партии России и Коммунистической партии Российской Федерации.