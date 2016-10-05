Саранск, 5 октября, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Республиканский лицей для одаренных детей занял второе место среди лучших школ России, пропустив вперед только президентский физико-математический лицей из Санкт-Петербурга, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

e-mordovia.ru Здание Республиканского лицея для одарённых детей

«Отрадно, что лицей для одаренных детей вновь подтвердил звание одного из лучших в стране. Лицей призван стать локомотивом в вопросах повышения качества образования во всех школах республики. На его примере необходимо выстраивать подготовку школьников и учителей, проводить мастер-классы, семинары и конференции. Это отличный стимул для достижения высоких результатов всей региональной системы образования», — считает глава Мордовии Владимир Волков.

Рейтинг 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 2015—2016 учебном году, подготовил Московский центр непрерывного математического образования. В список вошли еще два учебных заведения республики — саранская гимназия №20 и лицей №43.

Отметим, что воспитанники лицея второй год подряд становятся победителями мировых олимпиад. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году на олимпиаде по физике, которая проходила в китайском городе Ханчжоу, Дмитрий Татаркин, Георгий Корепанов и Иван Утешев завоевали золотые медали.

При этом Иван Утешев вместе с Максимом Елисеев завоевали золотую и серебряную медали на XVII Азиатской олимпиаде по физике в Гонконге, которая прошла в мае 2016 года.