Минск, 5 октября, 2016, 18:36 — ИА Регнум.



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Министерству информации Белоруссии переданы в оперативное управление доли в двух радиостанциях и одном операторе кабельного телевидения. Об этом говорится в опубликованном на Национальным правовом интернет-портале постановлении Совета министров №794 от 30 сентября.

Правительственным постановлением предписано «передать в оперативное управление» министерства доли в уставном фонде белорусско-американского СП «Би Эй Интернэшнл» (34%), ООО «Редакция радиопрограммы «Русское радио» (34%) и ОДО «Космос ТВ Медиа» (29%). Ранее эти доли находились в хозяйственном ведении республиканского унитарного предприятия «Белорусский радиотелевизионный передающий центр».

Постановление подписал председатель правительства Андрей Кобяков. Решение принято в связи с присоединением РУП «Белорусский радиотелевизионный передающий центр» к госмонополисту РУП «Белтелеком».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии нет ни одного русского СМИ, ни одного русского учебного заведения, из 15 зарегистрированных политических партии нет ни одной пророссийской. Издающиеся в Белоруссии «российские» СМИ («Комсомольская правда в Белоруссии» и другие) на самом деле являются белорусскими изданиями, использующими российскую франшизу. Распространение СМИ без санкции госрегулятора запрещено, назначения главных редакторов регламентированы требованиями Мининформа. В рейтингах свободы слова Белоруссия давно находится в аутсайдерах.