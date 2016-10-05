Тамбов, 5 октября, 2016, 18:31 — ИА Регнум.



tambov.gov.ru Глава администрации Александр Никитин и генеральный директор ООО «Вердазернопродукт» Артём Гнипов подписывают соглашение о строительстве свинокомплекса в Моршанском районе

В ходе работы 18-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» представители тамбовской делегации во главе с губернатором Александром Никитиным подписали ряд инвестиционных соглашений, направленных на развитие экономического потенциала региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении пресс-службы и информации.

Достижения и перспективы развития тамбовской экономики оказались интересны не только посетителям, но и инвесторам. Так, в рамках работы выставки прошла деловая встреча губернатора Александра Никитина с петербургским предпринимателем Сергеем Рукиным, на которой рассматривались возможности реализации совместного проекта по созданию крупного тепличного комплекса.

Также были проведены переговоры с генеральным директором ООО «Вердазернопродукт» Артемом Гниповым и подписано соглашение о строительстве свинокомплекса в Моршанском районе для выведения высокопродуктивных пород свиней. Комплекс в Моршанском районе сможет производить до 12 тысяч тонн мяса в год, поголовье составит 38 тысяч свиней и 5 тысяч свиноматок. Инвестиции достигнут 2,8 млрд рублей.

Кроме того, в ходе работы выставки были подписаны соглашения о сотрудничестве между администрацией Тамбовской области и Российским Соевым Союзом, о реализации инвестиционного проекта между администрацией Тамбовской области и ЗАО «Объединённая строительно-сервисная компания» по созданию межрегионального транспортно-логистического центра, о строительстве в Тамбовской области яичной птицефабрики мощностью 100 млн яиц в год.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, комментируя работу выставки, отметил, что экспозиции всех регионов вызывают гордость за нашу страну, за уровень развития нашего агропромышленного комплекса. Губернатор также подчеркнул, что все подписанные тамбовской делегацией соглашения очень важны, поскольку соответствуют федеральной стратегии развития АПК. Среди новых перспективных проектов он особенно выделил строительство птицефабрики яичного направления и крупного оптово-распределительного центра на территории региона. «Это важно — обеспечить логистику в сельском хозяйстве, создать мощный оптово-распределительный центр, который позволит активизировать закупку и хранение сельхозпродукции не только у крупных производителей, которые могут обеспечить промышленные объемы, но и у личных подворий», — подчеркнул Александр Никитин.

Делегация Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным принимает участие в 18-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходит с 5 по 8 октября на территории ВДНХ в Москве. Тамбовщину представляют 35 предприятий агропромышленного комплекса. В павильоне не только выставлена экспозиция брендов «Тамбовский картофель», «Тамбовский окорок», «Мичуринские яблоки» и другой вкусной продукции, но и проходит презентация крупных инвестиционных проектов, демонстрирующих экономический потенциал региона.