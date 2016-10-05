Амман, 5 октября, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Спустя два месяца тысячи беженцев в пограничной области между Сирией и Иорданией впервые получат гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

Mstyslav Chernov Сирийские беженцы

Судьба около 80 тысяч сирийцев, которые живут на сирийско-иорданской границе в палатках, стала одной из тем переговоров между министром развития ФРГ Гердом Мюллером и представителями правительства Иордании в Аммане.

Мюллер выразил понимание того, что Иордания не хочет принимать на своей территории этих беженцев. В стране уже проживают порядка 1,4 млн сирийцев.