Нижний Новгород, 5 октября, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Политсовет регионального отделения партии «Единая Россия» может рассмотреть вопрос об исключении из партии бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, которого считают вдохновителем депутатского демарша, результатом которого стал срыв первого заседания областного Законодательного собрания.

Андрей Репин ИА REGNUM Ольга Носкова считает, что действия ряда единороссов во главе с бывшим главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным дескредитируют партию

Как сообщает НТА-Приволжье, об этом заявила министр, полномочный представитель губернатора в нижегородском Заксобрании, заместитель секретаря областного политсовета «Единой России» Ольга Носкова.

По ее словам, вопрос о членстве Сорокина в партии может быть поднят уже на ближайшем заседании политсовета.

По мнению Носковой, депутаты, избравшиеся от партии «Единая Россия», имели возможность высказаться во время заседания фракции, на заседании оргкомитета: «На мой взгляд, своим демаршем и срывом первого заседания нижегородского парламента на самом деле осуществили попытку дискредитировать партию».

Андрей Репин ИА REGNUM Андрею Тарасову припомнят его политические заявления

Также Носкова отметила, что вопрос о членстве в партии может быть поднят не только в отношении Сорокина, но в отношении остальных депутатов, поддержавших его. Так, это может коснуться Андрея Тарасова, который вместе с представителями оппозиционных партий принимал участие в пресс-конференции, позиционируясь при этом как депутат от партии «Единая Россия».

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В свою очередь Сорокин считает заявление Носковой еще одним примером того, как на депутатов, несогласных с позицией областного правительства, пытаются оказать давление, сообщает сетевое издание «Столица Нижний».

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва Олег Сорокин прокомментировал заявление министра областного правительства о возможности исключения его из партии.

«У меня вызывает недоумение заявление министра правительства Нижегородской области, отвечающего за взаимодействие с Законодательным собранием, которая намерена исключить меня из партии «Единая Россия». Это является лишним доказательством того, какое давление оказывается на депутатов нового созыва Законодательного собрания, — уверен Сорокин. — Не с того она начинает взаимодействие с депутатами. Моя партийная принадлежность находится не в ее компетенции. Но, вместо того чтобы начать конструктивный диалог, представитель губернатора начинает транслировать угрозы. Более того, такие заявления выглядят грубым вмешательством исполнительной ветви власти в дела законодательной».

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Сорокин уверен, что его позицию по вопросу организации процесса голосования при выборах регионального парламента разделяют «очень многие депутаты».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 октября 2016 года группа депутатов Нижегородской области не явилась на первое заседание нового созыва, тем самым, сорвав его. Из 50 избранных депутатов официально зарегистрировались 32. В частности, на заседании не зарегистрировались единороссы Олег Сорокин, Леонид Гойхман, Наталья Смотракова, Владимир Солдатенков, Василий Суханов, Андрей Тарасов, Николай Шумилков, Юрий Лебедев, Антон Москалев, Вадим Жук, Юрий Балашов.

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В полном составе заседание проигнорировали фракции ЛДПР (Никита Сорокин, Михаил Шатилов, Владислав Атмахов) и «Справедливая Россия» (Галина Клочкова, Александр Бочкарев) а также двое из четверых депутатов от КПРФ (Роман Кабешев, Владимир Буланов).

Не явившиеся на заседание депутаты-единороссы, идейным вдохновителем которых считают давнего оппонента губернатора и бывшего главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина (так называемые «городские депутаты»), заявляют, что пытаются таким образом добиться прозрачности и открытости в работе Законодательного собрания и его независимости от губернатора и областного правительства.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев считает, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, саботировавшие первое заседание областного парламента нового созыва, должны сложить с себя полномочия.

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В свою очередь Носкова заявила, что Сорокину не следует переносить в Заскобрание опыт городской думы, где срыв заседаний неоднократно становился методами политической борьбы между депутатскими группировками.