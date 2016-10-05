Псков, 5 октября, 2016, 18:26 — ИА Регнум. В Псковском областном собрании депутатов шестого созыва, как и в предыдущем, сформировано четыре постоянных комитета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, сегодня, 5 октября, в ходе первой сессии был утверждён их персональный состав, избраны председатели и их заместители.

sobranie.pskov.ru Первая сессия Псковского областного собрания

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике возглавил Борис Полозов («Единая Россия»), его заместителями стали единороссы Лидия Драгунова и Алексей Фёдоров.

Председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению стал Владимир Яников («Единая Россия»). Заместителями Яникова избраны единоросс Алексей Севастьянов и Лев Шлосберг (партия «Яблоко»), причём оппозиционный депутат будет работать в комитете на штатной основе.

Комитет по труду и социальной политике возглавил первый вице-спикер Виктор Антонов («Единая Россия»), его заместителями избраны представитель «Справедливой России» Наталья Тудакова, которая займёт эту должность на штатной основе, и член «Единой России» Наталья Мельникова. Коммунист Виктор Дуля, вошедший в этот комитет, также будет работать в парламенте на штатной основе.

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию возглавил член «Единой России» Александр Братчиков. Коммунист Александр Рогов и региональный лидер ЛДПР Антон Минаков получили штатные должности заместителей председателя этого комитета.

Кроме того, в областном собрании будут три постоянно действующие комиссии: по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; по противодействию коррупции и комиссия по вопросам депутатской деятельности и регламенту.

Всего из 44 депутатов Псковского областного собрания на постоянной, штатной основе будут работать десять человек.

Напомним, спикером Псковского областного собрания депутатов вновь избран единоросс Александр Котов. В региональном парламенте нового созыва у «Единой России» — большинство, 33 депутата. КПРФ получила пять мандатов, у ЛДПР — три депутата, у «Справедливой России» — два депутата. Один мандат получила партия «Яблоко».