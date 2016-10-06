Москва, 6 октября, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Окончены съёмки фильма «Сказки о Маме» — картины о самобытных уголках России. Весь сентябрь съемочная группа провела в Архангельской области, в Кенозерском национальном парке, где происходит действие фильма. Сегодня команда уже возвратилась в Москву и представляет своим зрителям первый, неофициальный тизер.

Цитата из д/ф «Сказки о Маме». реж. Софья Горленко. 2016. Россия Северные просторы

«Съемки завершились два дня назад, и теперь фильм ждет этап постпродакшна, который займет не меньше полугода, — комментирует корреспонденту ИА REGNUM режиссёр Софья Горленко. — Рабочее название картины «Сказки о Маме», и с высокой долей вероятностью выйдет она с ним же. Это будет полнометражный художественный фильм, в нем будут сочетаться документальная часть — личность героя, его мировоззрение и образ жизни — с постановочной — нам удалось вплести в фильм игровой сюжет, воссоздающий фольклор, поверья, сказки Севера».

Съемки картины заняли около 20 дней и проходили в двух основных локациях: на Лёкшмозере в Каргопольском районе Архангельской области и на Кенозере, ближе к Плесецку. Оба озера и окрестные деревни входят в состав Кенозерского национального парка, который, по словам авторов фильма, оказал бесценную помощь в организации съемочного процесса.

Цитата из д/ф «Сказки о Маме». реж. Софья Горленко. 2016. Россия Ягоды

«Двадцать дней для полнометражного фильма, снимающегося полностью в экспедиции, на натуре — это совсем немного. Но именно потому что у нас не возникло ни единой сложности или сбоя, нам удалось в этот срок снять весь запланированный материал и даже больше. В фильме будут показаны удаленные озера, болота, леса, самые старые часовни и крестьянские дома этого региона, почти забытые прекрасные традиции и поверья. Мы надеемся, что вкупе с документальной частью фильм таким образом будет очень важным с точки зрения сохранения культуры и одновременно увлекательным зрелищем», — говорит Софья Горленко.

По предварительным данным, работа над фильмом будет завершена к лету 2017 года. Авторы надеются, что «Сказки о Маме» попадут в программы фестивалей и будут представлены в кинопрокате.

«Каких-либо конкретных договоренностей сегодня у нас нет, они были бы преждевременны — до формирования чернового монтажа фильма совершенно точно», — комментирует режиссёр.

Цитата из д/ф «Сказки о Маме». реж. Софья Горленко. 2016. Россия Трава

Напомним, проект «Сказки о Маме» запущен на краудфандинговой площадке Planeta.ru. Создатели картины собирают средства на аренду съёмочной аппаратуры высокого качества и другой техники, расходы по экспедиции, оплату труда участников и многое другое. Как сообщают авторы, затраты на съемки сегодня сильно превышают возможности, и Planeta.ru в этом смысле — необходимый ресурс для сбора помощи.

«Мы снимаем независимое кино, и наиболее проверенный способ здесь — краудфандинг. Наш прошлый документальный фильм «Атлантида Русского Севера» был снят благодаря сборам по этой системе на платформе «Планета.ру», и в финансировании нового проекта мы также рассчитываем на будущих зрителей. Для нас это возможность заниматься честным творчеством, а для зрителей — первыми увидеть фильм, попасть на премьеру, и самое главное — в принципе стать участниками такого прекрасного дела, как съемки кино о русской культуре и русской жизни», — рассказывает режиссёр.

На сайте Planeta.ru проект продлён до 1 декабря.