Нарьян-Мар, 5 октября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. В Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК НАО прошла процедура вскрытия конвертов с заявками на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления традиционного рыболовства. Документы на конкурс подал только один заявитель — семейная (родовая) община КМНС «Некуця», которая ведет хозяйственную деятельность в районе поселка Варандей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Ненецкого округа.

programmes.putin.kremlin.ru Рыболовство

Община претендует на рыбопромысловый участок «река Песчанка». В течение 20 дней заявка общины будет рассмотрена на соответствие требованиям закона, после чего будет принято решение о предоставлении в пользование данного участка.

Согласно конкурсной документации, рыбопромысловые участки предоставляются представителям КМНС для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.

В случае положительного решения конкурсной комиссии, представители традиционного рыболовства в течение 10 лет смогут ловить на предоставленном участке любую разрешенную рыбу, за исключением семги и горбуши. По данным видам рыб объемы определяются в отдельном порядке специальной окружной комиссией.

На конкурс было выставлено четыре рыбопромысловых участка — «река Песчанка» и «Роман Яха» в районе Варандея, а также «Ярейю» и «Сибирчата-Яха» в районе Усть-Кары. Общая протяженность участков по длине русла рек составляет 92,8 км. Новые участки были сформированы окружным профильным департаментом по просьбе представителей традиционного рыболовства этих территорий.

На сегодняшний день в Ненецком автономном округе, согласно статистике Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО, традиционный образ хозяйствования ведут 17 семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера. В том числе две из них занимаются рыболовством в промышленном масштабе.