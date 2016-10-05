Москва, 5 октября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Преподаватель русского языка и литературы Александр Шагалов, который стал победителем конкурса «Учитель года», рассказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину о своей зарплате. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин требует точного ответа

Путин спросил Шагалова, какова его зарплата. Преподаватель несколько смутился и ответил уклончиво: «Разная, зависит от моих заслуг, от заслуг учеников. Она может варьироваться, но в среднем от 25 до 30 (тысяч)».

Президент заметил преподавателю, что ему хотелось бы получить на свой вопрос точный ответ. «Александр Михайлович, но я же не отстану все равно. Лучше скажите сразу, сколько вы получаете», — сказал Путин.

Шагалов ответил, что в 2015 году его зарплата варьировалась от 26 до 28 тысяч рублей в месяц. Путин удивился и отметил, что эта зарплата ниже официального среднего педагогического заработка в России. Глава государства напомнил, что официально средний заработок педагога в России в 2015 году был 32 тысячи рублей, а в 2016 году — 36 тысяч рублей.

На это Шагалов заметил, что такой заработок получают учителя, которые работают на полторы-две ставки. Реальная зарплата — на одну ставку — ниже. Путин поинтересовался у Шагалова, а на сколько ставок работает он, и ту зарплату, что он обозначил, Шагалов получает за одну ставку или нет.

Учитель года ответил, что он также работает на полторы ставки и зарплата в 26−28 тысяч рублей в месяц за 2015 года — это его зарплата за полторы ставки.