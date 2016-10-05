Петрозаводск, 5 октября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. В большом зале Центра национальных культур и народного творчества Республики Карелия состоялось торжественное открытие нового учебного года. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 октября, в пресс-службе администрации республики, организационное собрание традиционно открыл Карельский народный хор «Oma pajo», который исполнил две песни на собственно карельском и одну на ливвиковском наречии карельского языка.

фото пресс-службы администрации Карелии

Слушателей курсов приветствовали организаторы: директор Центра национальных культур и народного творчества Татьяна Темнышева и председатель РОО «Союз карельского народа» Наталья Воробей, которые пообещали «увлечь курсистов в мир карельского языка, познакомить с культурой и образом мысли карельского народа».

Министр по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями Андрей Манин в своем приветствии отметил, что с каждым годом желающих изучать карельский язык становится все больше. Он представил новые издания русско-карельского и карельско-русского словарей и передал их в пользование слушателям курсов.

Карельский и вепсский языки входят в семью, состоящую из 15 финно-угорских языков уральской языковой семьи, в состав которой также включают 4 самодийских языка (в недавнем прошлом их было 5). Эта языковая семья относительно мала и насчитывает около 25 млн человек. Большинство финно-угорских народов (за исключением венгров, финнов, эстонцев, ливов и части саамов) и все самодийские народы проживают на территории России.

По данным администрации Карелии, карелы проживают главным образом на западе республики, а также в Тверской (т.н. «верхневолжские»), Ленинградской, Мурманской, Московской, Архангельской и некоторых других областях России. Карельский язык принадлежит к прибалтийско — финской группе уральской языковой семьи и подразделяется на диалекты: собственно карельский (средняя, северная Карелия и Тверская область), ливвиковский (юго-западная Карелия, Приладожье) и людиковский (Прионежье и с. Михайловское в Олонецком районе в Приладожье). Все карелы России владеют русским языком, часть из них владеет также финским.

«Между тем у нас наметилась негативная тенденция. В середине ХХ века исчезли камасинцы. Речь не о физическом исчезновении. Просто перестал употребляться камасинский язык, стало быть, ушла из жизни и культура, а народ ассимилировался, т.к. без языка, как правило, нет и народа. В таком контексте вызывают тревогу и судьбы карельской и вепсской культуры и языков», — отмечают чиновники.

Уменьшение численности карелов, вепсов и финнов как в Карелии, так и в целом по России, не означает их физического исчезновения, но указывает на то, что люди перестали считать себя представителями этих национальных групп. И самым главным признаком ассимиляции становится утрата родного языка.