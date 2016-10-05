Ростов-на-Дону, 5 октября, 2016, 18:14 — ИА Регнум.

Футболисты «Ростова» до зимней паузы проведут пять домашних матчей на ростовском стадионе «Олимп-2». Три игры состоится в рамках РФПЛ, две — в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

vk.com/fcrostov ФК «Ростов» на тренировке

Предстоящие три матча РФПЛ пройдут на выездах. Желто-синие сыграют со столичным «Спартаком» 15 октября, затем с «Уфой» и пермским «Амкаром». Между встречами, 19 октября, «Ростов» примет «Атлетико» (Мадрид) в рамках Лиги чемпионов.

13-й тур РФПЛ для ростовчан пройдет дома. 6 ноября дружина Ивана Данильянца примет тульский «Арсенал», 18 ноября желто-синие отправятся в Казань и сразятся с «Рубином», 27 ноября донской коллектив примет махачкалинский «Анжи», 30 ноября проведет выездной матч с «Уралом». Заключительный матч в 2016 году в рамках РФПЛ состоится 3 декабря на «Олимпе-2» — ростовчане примут питерский «Зенит».

Что касается Лиги чемпионов УЕФА, то 1 ноября желто-синие отправятся в Мадрид на ответную встречу с"Атлетико», 23 ноября примут «Баварию» (Мюнхен). 6 декабря в Нидерландах запланирована футбольная баталия между «Ростовом» и ПСВ.

Напомним, что в турнирной таблице РФПЛ желто-синие расположились на четвертой строчке, заработав 16 очков. Ростовчане пропустили вперед только «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

В Лиге чемпионов у «Ростова» — одно очко. Сыграно два матча. «Баварии» подопечные Данильянца проиграли со счетом 5:0, с ПСВ дома сыграли вничью — 2:2.

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