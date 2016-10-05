Севастополь, 5 октября, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Кирилл Степанов будет курировать Крым и Севастополь в должности заместителя полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО). Александр Антонцев назначен главным федеральным инспектором в Крыму и Севастополе. Об этом 5 октября в Севастополе сообщил заместитель полпреда в ЮФО Владимир Гурба, представляя их членам правительства города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

«Продолжается формирование аппарата полномочного представителя президента в Южном федеральном округе, в частности в Крыму и Севастополе. И я сегодня по поручению полпреда Владимира Устинова рад представить заместителя полпреда в ЮФО, который будет заниматься координацией деятельности на полуострове, Кирилла Степанова», — сказал Гурба.

Он также сообщил, что главным федеральным инспектором в Крыму и Севастополе назначен Александр Антонцев. «Мы формируем систему исполнения поручений президента. И хотел бы, чтобы все ветви власти в Крыму и Севастополе оказывали содействие вновь назначенным нашим сотрудникам», — отметил Гурба.

И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что правительство Севастополя настроено на совместную конструктивную работу. «Дополнительный президентский контроль позволяет нам выполнять наши ключевые показатели в лучшем виде, не спать, работать на благо горожан», — сказал глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля президент России подписал указ об упразднении Крымского федерального округа и о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав Южного федерального округа Российской Федерации. В состав ЮФО входят восемь субъектов федерации: республики Адыгея, Калмыкия и Крым, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, а также Краснодарский край и город федерального значения Севастополь.