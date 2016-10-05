Москва, 5 октября, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посоветовал тому, кто хотел бы стать главой государства в будущем, учиться, как следует, и честно относиться к делу, которым он занимается сегодня, сообщают «Известия».

kremlin.ru Владимир Путин на встрече с победителям конкурса

Этот вопрос российскому президенту задали в ходе его встречи с победителями всероссийского конкурса «Учитель года». Кроме того, Владимир Путин заявил, что пора менять отношение общества к профессии учителя. По мнению президента, нужно настраивать общество и СМИ на серьезное отношение к педагогике и учительской деятельности.

При этом президент подчеркнул, что воспитание детей является основой нашего существования, и внимание к учительской профессии должно быть.

Напомним, что победителем конкурса в 2016 году стал преподаватель русского языка и литературы Александр Шагалов из Армавира. Всего в конкурсе участвовали представители всех 85 регионов. В результате Александр Шагалов на год стал общественным советником главы министерства образования и науки.