Махачкала, 5 октября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Прокуратура Дагестана заявила о нарушениях жилищных прав граждан при принятии региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в республике. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в пресс-службе надзорного органа.

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Проверка показала, что в программу включены аварийные и ветхие дома, а также строения, которые не являются многоквартирными домами. По версии прокуратуры, ситуация возникла из-за того, что руководство муниципалитетов предоставило в Госжилинспекцию недостоверные сведения о попадающих под программу домах. Ведомство в свою очередь не провело тщательный мониторинг. По этой причине с 2014 года из программы исключены 327 домов. Кроме того, не отражен список работ, выполняемых в рамках капитального ремонта.

В республике до сих пор не определен экономически обоснованный расчет минимального размера взноса на капремонт, а принятый в сумме 5,4 рубля установлен на уровне федерального стандарта, который предназначен только для расчета межбюджетных трансфертов. К тому же, он превышает размер взноса в других регионах страны. Так, в соседних Астраханской области и Кабардино-Балкарской республике он установлен в размере 4 и 5 рублей соответственно.

Прокуратура потребовала от председателя правительства Дагестана устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных.

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Как сообщало ИА REGNUM, население Дагестана неохотно платит за капремонт. Так, за шесть месяцев 2016 года было собрано только 40 млн рублей из запланированных 353 млн рублей. В прошлом году Фонду капитального ремонта многоквартирных домов республики удалось собрать только 17% от начисленных платежей. Руководитель фонда Магомед Алиев считает, что столь низкий показатель вызван отсутствием единой базы всех многоквартирных домов в регионе. Решение проблемы чиновник видит в создании Единого расчетно-кассового центра по сбору платежей.