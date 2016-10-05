Тбилиси, 5 октября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Митинг, одним из лозунгов которого был призыв «Выкинь Бидзину», начался на площади Роз в Тбилиси в 17:00 часов, на час позже объявленного времени, а до этого «Единое национальное движение» достаточно организованно доставляло на место митинга своих сторонников из всех уголков Грузии.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Колонны автомобилей и микроавтобусов появились в столице после полудня, вместе с ними по улицам гуськом шли пешеходы с флагами и плакатами, спускались в подземные переходы, спрашивали проходы к площади Роз и постепенно заполняли место будущего митинга.

Открыл митинг председатель политсовета ЕНД Давид Бакрадзе. Он поприветствовал собравшихся и поздравил их с тем, что они так уверенно прошли очень сложный период и дошли до победы, до которой, по утверждению лидера ЕНД, осталось всего три дня.

«Патриоризмом, умом, сердцем, миром, нашим патриотизмом и единством мы добьемся победы», — заявил Бакрадзе.

Он не обошел стороной инцидент на площади Колхозной, во время которого 4 октября вечером взорвался автомобиль депутата Гиви Таргамадзе.

«В Грузию вернулось время, когда в центре Тбилиси взрывают автомобили людей и политических лидеров. Вернулось время, когда невинные люди страдают от терактов. Хочу выразить поддержку и приободрить тех, кто пострадал вчера в результате теракта. Но также хочу четко сказать: если кто-то надеялся, что запугает нас, что вы не придете сюда и эта акция состоится, очень горько обманулись. Мы показали всем, что никого не боимся и готовы к победе», — заявил Бакрадзе.

В своем обращении он «уделил место» и нынешнему правительству и заявил, что вся Грузия устала от того маразма и отступления, которые ежедневно предлагает стране нынешняя власть.

«Вся Грузия устала от той ненависти и бросания камней, которые предлагает это правительство, неспособное говорить о прогрессе. И мы должны поставить на нем точку», — заявил лидер ЕНД и выразил уверенность, что победа его партии на выборах 8 октября 2016 года будет победой всей Грузии.